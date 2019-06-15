ريال مدريد يضم «ميسي الياباني»

المصدر: مدريد - وكالات

انضم المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عاماً)، الملقب بميسي اليابان، إلى ريال مدريد أمس، ورحب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «بأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم».

ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن ريال دفع مليوني يورو (2.25 مليون دولار) لنادي طوكيو، ومن المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت «سيدعم تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني (كاستيا) في الموسم المقبل». وأضاف «إنه لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز لاعب الوسط المهاجم ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة».

وظهر كوبو، الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام السلفادور في وقت سابق هذا الشهر، بشكل مميز مع طوكيو متصدر الدوري الياباني. ويوجد كوبو حاليا في البرازيل مع منتخب اليابان للمشاركة في كأس كوبا أمريكا ويستعد لخوض أول مباراة ضد تشيلي بعد غدٍ.