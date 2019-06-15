أليغري يعلن ابتعاده عن التدريب في إجازة لمدة عام

المصدر: روما - وكالات

كشف ماسيميليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس السابق، أول من أمس، أنه يرغب في أخذ إجازة لمدة عام إثر تخليه عن مهامه بعدما قاده للاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الإيطالي للموسم الثامن تواليا.

وانتهت حقبة هيمنة أليغري مع فريق «السيدة العجوز» والتي استمرت لمدة خمسة أعوام، الشهر الماضي بعدما فشل في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا اثر خروجه من الدور ربع النهائي أمام أياكس امستردام الهولندي (تعادلا 1-1 ذهابا وخسر 1-2). وقال أليغري (51 عاما) خلال مؤتمر صحافي عقده في ميلان «أريد أن آخذ إجازة لمدة عام من أجل إعادة شحن البطاريات واستئناف حياتي الشخصية».