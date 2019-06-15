جيراس يبرر إقصاء معلول عن «نسور قرطاج»

المصدر: تونس - صالح قادري

قال الفرنسي آلان جيراس مدرب منتخب تونس «نسور قرطاج»، إن إقصاء علي معلول من القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 كان لأسباب فنية بحتة ولا علاقة له بما يقال حول رفض معلول الجلوس على دكة البدلاء خلال مباراة تونس وكرواتيا، كما أن المنتخب يضم كلاً من أسامة الحدادي وأيمن بن محمد على الجهة اليسرى للدفاع، وأن الجهاز الفني فضل الاستفادة من لاعب ارتكاز إضافي على تواجد ثلاثة لاعبين في نفس المركز.

من جهة أخرى اعتبر جيراس فوز فريقه على المنتخب الكرواتي جرعة معنوية كبيرة لباقي الإعداد مع مزيد العمل على تطوير بعض النقائص وخاصة على مستوى تجسيم الفرص أمام مرمى الخصم. ويخوض المنتخب التونسي آخر مباراة تحضيرية له ستجمعه بضيفه منتخب بوراندي يوم بعد غدٍ على استاد ملعب رادس .