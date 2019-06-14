السعيدي مدرباً ليد شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي، تعاقده مع المدرب التونسي سامي السعيدي، الذي سيقود الفريق في الموسم الرياضي الجديد، فيما وقع الاختيار على لاعب النادي السابق والمدرب الوطني الحالي، يوسف حسن، للعمل مساعداً للمدير الفني الجديد. ويمتلك المدرب التونسي المولود في يونيو 1978 سيرة ذاتية عامرة، حيث حقق العديد من البطولات والألقاب، خلال مسيرته الرياضية، لاعباً ومدرباً.

من جانبه، أوضح ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ومشرف فريق كرة اليد، أن التعاقد مع السعيدي، يأتي في إطار المساعي المبذولة لتطوير الفريق، حتى يتمكن من استعادة أمجاده، ويعود منافساً قوياً على الساحتين المحلية والخارجية.