تايلور جنكينز مدرباً جديداً لممفيس

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلن نادي ممفيس غريزلير المشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تعيين تايلور جنكينز مدرباً لفريقه خلفاً لجاي بي بيكرستاف المقال من منصبه في أبريل الماضي.

ولم يعلن ممفيس الذي أنهى الموسم 2018-2019 في المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية (33 فوزاً و49 خسارة)، مدة العقد الذي يربطه بجنكينز الذي كان مساعداً في الموسم المنصرم لمدرب ميلووكي باكس مايك بادنهولزر.

وقال زاتشاري زد. كليمان نائب رئيس عمليات كرة السلة في غريزلير «نحن سعداء باستقبال تايلور جنكينز، هو مدرب يحظى بسجل رائع ولدينا كامل الثقة في كونه سيمكن لاعبينا الشبان من التطور». وأمضى جنكينز أبرز محطاته التدريبية إلى جانب بادنهولزر في أتلانتا هوكس من 2013 إلى 2018 وميلووكي باكس هذا الموسم.