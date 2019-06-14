مصير مارتن لاسارتي بين يدي الدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، على بقاء الأورغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول.

وتحديد مصيره بناء على حسم بطولة الدوري الممتاز، ويحظى المدرب بتأييد رئيس النادي، الذي يرغب في بقائه موسماً آخر، وفقاً لعقده، وذلك حفاظاً على استقرار الفريق. وتولى لاسارتي مهمة تدريب الأهلي في يناير الماضي، ونادت أصوات برحيله مع نهاية الموسم، معللين ذلك بتراجع الأداء، إضافة إلى خسارة دوري أبطال أفريقيا، وربما يكون ضياع لقب الدوري سبباً في رحيل لاسارتي عن النادي.

وغادر المدرب الأجنبي إلى بلاده لقضاء إجازة بسبب توقف الدوري المصري، لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أن يعود قبل استئناف الدوري في 26 يوليو المقبل، وقبل أن يغادر قدم لاسارتي تقريراً كاملاً عن الفريق، والصفقات الداعمة التي يحتاجها، وكذلك اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم.

على جانب آخر، أكد المدرب المكسيكي خافير أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن الجهاز الفني استقر على جميع مراكز اللاعبين، في التشكيلة الأساسية التي ستخوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. واختار أغيري قائمة مكونة من 23 لاعباً، بينهم ثلاثة حراس مرمى، وأكد أن البطولة القارية فرصة كي يرى العالم الكرة المصرية، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تقام في الصيف، على عكس النسخ الماضية.