بني ياس يناقش استراتيجية النادي وخطط الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اجتمع أمس مجلس إدارة النادي والشركات التابعة لنادي بني ياس الرياضي الثقافي للربع الثاني من العام لمناقشة استراتيجية النادي والخطط التشغيلية للشركات ومراجعة الأهداف والمبادرات.

ترأس الاجتماع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة النادي، حيث أشاد بالنتائج الإيجابية التي حققتها فرق كرة القدم والأكاديمية وباقي الفرق الرياضية للنادي بالموسم المنصرف، كما ناقش مجلس الإدارة، المعسكرَ الاستعدادي للفريق الأول لكرة القدم والبرنامج الموضوع وتعاقدات الشركة الحالية للموسم المقبل، وبالمثل تم الاطلاع على برنامج واستعدادات شركة الألعاب الرياضية.

وفي الختام، ثمَّن المجلس حصول النادي على الترخيص الذهبي ضمن أفضل ثلاث فرق في الدولة في برنامج تراخيص الأندية وقدموا الشكر لفريق العمل ولكل من ساهم في هذا النجاح.