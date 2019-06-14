لاعب برازيلي في الطريق إلى حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

علم «البيان الرياضي» أن لاعباً برازيلياً من خارج دورينا في طريقه للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي.

وستكون الصفقة في حال إتمامها، أول تعاقدات «الإعصار» للموسم الجديد، على مستوى المحترفين الأجانب، وذلك بعد خروج الثنائي البرازيلي جليمار دا سيلفا، ولوان دو سانتوس، من حسابات الفريق، بعد مشاركة ناجحة لهما مع حتا الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى. يذكر أن حتا عقد صفقتين حتى الآن، مع اللاعب وليد أحمد قادماً من فريق اتحاد كلباء، وسبيل غازي الذي كان يلعب في صفوف فريق الإمارات في الموسم الماضي، بنظام الإعارة من النصر.