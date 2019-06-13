وفاة العداءة الأمريكية غرونيوالد عن 32 عاماً

المصدر: أ ف ب

توفيت العداءة الأمريكية غابرييل غرونيوالد المتخصصة في سباق 1500 م في سن الثانية والثلاثين لإصابتها بمرض السرطان، حسب ما أعلنت عائلتها ليل الأربعاء الخميس.

وكتب زوجها جاستن غرونيوالد في حسابه على إنستاغرام "عند الساعة 7,52 (الثلاثاء) قلت لبطلتي، لصديقتي المفضلة، لملهمتي، لزوجتي. "أنا متعجل للقائك في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت غابرييل غرونيوالد في 2009 أنها مصابة بنوع نادر من سرطان الغدد اللعابية، وبعد عام ذكرت أنها تعاني من سرطان الغدة الدرقية.

ورغم خضوعها لعدة عمليات وعلاج قوي ومكثف، شاركت غابرييل في اختبارات انتقاء المنتخب الأمريكي لأولمبياد 2012 في لندن، وكانت قريبة من التأهل حيث حلت رابعة في سباقها المفضل 1500 م.

وفي عام 2014، توجت بطلة في سباق 3 آلاف م خلال بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى داخل قاعة.

وحاولت مرة جديدة انتزاع بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية في ريو 2016، بعد أسابيع قليلة من اجراء عملية لاستئصال ورم في الكبد، لكنها حلت في المركز الثاني عشر.

وكتب الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى "ستبقى غابرييل واحدة من أشجع الرياضيات اللواتي عرفناهن. لقد ألهمت، وستلهم كثيرا من الناس".