شاهد.. إقامة مباراة في برودة ثلوج يونيو

المصدر: البيان الالكتروني

واجه المنتخب الفرنسي منتخب أندورا الثلاثاء في أجواء مثلجة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، حيث شهدت جبال البيرينيه تساقط كمية هائلة من الثلوج.

وشهدت أندورا الواقعة في جبال البيرينيه منذ مساء الاثنين تساقط ثلوج كثيفة على مرتفعاتها، في حالة تعتبر استثنائية في شهر يونيو، حيث وصلت درجة الحرارة إلى أقل من 4 درجات مئوية، وفق قناة (bfmtv) الفرنسية.

ورغم أن الفريقين كانا متخوفين من عدم إجراء المباراة في مثل هذه الحالة من الطقس، إلا أن تساقط الثلوج توقف وأقيمت المباراة في زمنها المحدد وفاز المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-0.