راموس يغدر بـ رونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

قرر قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرخيو راموس إقامة حفل زفافه من بيلار روبيو، يوم السبت المقبل، في إشبيلية مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الضيوف.

ودعا راموس وخطيبته نحو 500 ضيف لحضور حفل الزفاف، وفي مقدمتهم رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيرز، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى زميله السابق في المنتخب جيراد بيكيه وزوجته المغنية شاكيرا، بينما تجاهل زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، بحسب "روسيا اليوم".

ومن بين الضيوف أيضا رباعي ريال مدريد: داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش والكوستاريكي كيلور نافاس، وثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرغيو بوسكيتس، ولاعبو ريال مدريد السابقون: الإنجليزي ديفيد بيكهام، فرناندو هييرو، راؤول غونزاليس، البرازيلي رونالدو نازاريو (الظاهرة)، روبرتو كارلوس، والحارس إيكر كاسياس، ومدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقا، فيسنتي دل بوسكي. ولويس هنريكي المدرب الحالي لمنتخب "فوريا لا روخا".