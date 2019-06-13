تضاؤل فرص استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ألمح نادر شوقي، مدير أعمال رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق هيديرسفيلد الإنجليزي، والمعار للنادي الأهلي المصري، إلى أن فرص بقاء اللاعب مع الأهلي أصبحت ضعيفة للغاية رغم تمسك اللاعب بالبقاء مع فريقه القديم.

وقال شوقي إن رمضان يرغب في البقاء لموسم آخر، لكن إدارة الأهلي تأخرت في التحرك لضم اللاعب وظنت الأمر مضمونا، وهناك أزمة أخرى تتمثل في أن إدارة هيديرسفيلد تغيرت وتريد تواجد اللاعب في إنجلترا يوم 2 يوليو المقبل.

وأضاف أن الأهلي بدأ المفاوضات منذ يومين فقط، ولا توجد سوى فترة بسيطة لحسم التفاوض، حيث يتبقى 10 أيام على نهاية مدة إعارته.