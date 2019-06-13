سفارة الدولة تشارك في سباق الدنمارك الملكي

المصدر: كوبنهاغن- البيان الرياضي

شارك طاقم سفارة الدولة في كوبنهاغن، تتقدمه السفيرة فاطمة خميس المزروعي، في سباق الجري الملكي الذي أقيم أول من أمس، وذلك ضمن أهداف السفارة بتفعيل ملف الدبلوماسية العامة والثقافية والترويج لدولة الإمارات وإنجازاتها على الساحة الدولية والاحتفال بعام التسامح القائم على الوسطية والتعايش، ولتحقيق تواجد مرئي واضح في الساحة المحلية.

أقيم الحدث الرياضي لأول مرة العام الماضي بمناسبة عيد الميلاد الخمسين لولي العهد الدنماركي الأمير فريديريك، وقرر تكرار إقامته بسبب الإقبال الشديد على المشاركة فيه إضافة لكونه تجمعاً رياضياً يلتقي فيه أفراد العائلة الملكية بأفراد الشعب الدنماركي في أجواء غير رسمية يسودها الحماس والتنافس.

وقد اشترك في سباق الجري الملكي في كل من كوبنهاغن وآرغوس وآلبورغ وبورنهولم أكثر من 82 ألف دنماركي.