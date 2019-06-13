الأمريكيات في مرمى الانتقادات

المصدر: باريس - أ ف ب

كان من المتوقع أن يكون الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الأمريكي لكرة القدم الثلاثاء على تايلاند 13-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم للسيدات، موضع إشادة، لكنه تحول إلى انتقادات للاعبات الفائزات على خلفية إفراطهن في الاحتفال بإذلال خصم متواضع.

وسجل المنتخب الأمريكي الساعي إلى لقبه الثاني توالياً والرابع في تاريخه في ثامن نسخة من النهائيات، 10 أهداف في الشوط الثاني من اللقاء الذي جمعه الثلاثاء بممثل القارة الآسيوية في رينس، ليحطم الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ النهائيات، والمسجل باسم المنتخب الألماني، وقدره 11 هدفاً نظيفاً في مرمى الأرجنتين خلال الدور الأول من مونديال 2007.

لكن احتفالات الأمريكيات لم تلق استحسان الجميع على خلفية ما اعتبره بعض النقاد قلة احترام تجاه خصم متواضع، على غرار لاعبة المنتخب الكندي سابقاً كايلين كايل التي تعمل حالياً محللة للمونديال لصالح محطة «تي أس أن» الكندية.

وقالت كايل مباشرة على الهواء «ككنديين، لن نفكر أبداً في القيام بأمر مماثل... بالنسبة لي، هذا الأمر يدل على قلة احترام. إنه أمر مشين».