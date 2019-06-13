«الملكي» يقدم نجمه الجديد يوفيتش

المصدر: مدريد- أ ف ب

قدم نادي ريال مدريد الإسباني أمس مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش الذي تعهد بالقيام بكل ما يلزم للخروج متفوقاً في «المنافسة الشرسة» على مركز أساسي في خط هجوم «أكبر نادٍ» لكرة القدم.

وأمام نحو 4500 مشجع في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، قدم النادي الملكي مهاجمه البالغ من العمر 21 عاماً، والذي انضم مؤخراً إلى صفوفه قادماً من إينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 65 مليون يورو.

وقال يوفيتش «أنا أسعد طفل في العالم،أنا سعيد جداً بالانضمام إلى أكبر نادٍ في العالم وآمل في أن أحقق كل ما هو متوقع مني». ويحل المهاجم الشاب لتعويض الموسم المخيب الذي خاضه الفريق ي (المركز الثالث في الليغا) .