اتحاد الشرطة يعتمد خطة الموسم الرياضي الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية اجتماعه الثاني لعام 2019 برئاسة العميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس المجلس، وبحضور جميع الأعضاء، وذلك في مكتب الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية.

في بداية الاجتماع رحّب العميد الظاهري بأعضاء مجلس الإدارة، وأكد أن وزارة الداخلية تولي القطاع الرياضي اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على الجوانب النفسية والصحية والبدنية لعناصر الشرطة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الرياضية المدرجة على جدول الأعمال، منها اعتماد خطة النشاط للموسم الرياضي 2019/‏‏ 2020، وتحديد موعد لتسليم درع التفوق الرياضي.

كما ناقش المجلس مشاركة منتخبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بطولة الشرطة للفرق التخصصية.