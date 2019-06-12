15 نادياً إيطالياً يعارض تعديلات دوري أبطال أوروبا

المصدر: ميلانو- أ ف ب

عارض خمسة عشر نادياً من الدرجة الأولى الإيطالية الإصلاحات الجدلية لرابطة الأندية الأوروبية المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والتي يدعمها يوفنتوس.

وتم إجراء تصويت، أمس، من قبل رابطة الدوري الإيطالي فيما يخص نصاً مشتركاً معارضاً للمشروع، فكان يوفنتوس المعترض الوحيد، فيما امتنعت أندية روما، إنتر ميلان، وفيورنتينا عن التصويت، بحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».

وتقترح رابطة الأندية الأوروبية نظام مسابقات بمشاركة 128 نادياً موزعة على ثلاث بطولات (عوضاً عن بطولتين حالياً) بغرض اعتمادها بدءاً من العام 2024.

وبحسب الصيغة الجديدة، سيكون دوري الأبطال من أربع مجموعات من ثمانية فرق في الدور الأول، بدلاً من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق، بحيث تتأهل الفرق الستة الأولى من كل مجموعة إلى النسخة المقبلة، بصرف النظر عن ترتيبها في بطولاتها الوطنية، ما قد يقلّص بشكل كبير أهمية تلك البطولات. ولا تلاقي التعديلات رواجاً لدى بعض البطولات، وخصوصاً رابطة الدوري الإنجليزي التي عارضتها بالإجماع.