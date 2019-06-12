طيران الإمارات تنقل «كأس ويب إيليس» إلى طوكيو

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

نقلت طيران الإمارات، الشريك العالمي لبطولة كأس العالم للرجبي 2019، كأس ويب إيليس إلى طوكيو، الدولة المضيفة للبطولة هذا العام، على طائرة A380 القادمة من دبي.

وقدم نجما الرجبي السابقان براين هابانا وشين ويليامز الكأس إلى الجهة المنظمة للحدث. وتكمن أهمية الكأس في كونه رافق جميع بطولات كأس العالم للرجبي منذ بدايتها في عام 1987، وقد وصل إلى اليابان قبل مئة يوم من انطلاق البطولة هذا العام في 20 سبتمبر (أيلول) 2019.

واحتفالاً بوصول الكأس، أعلنت طيران الإمارات عن عدد من المبادرات التحفيزية لعشاق الرجبي، حيث ستتيح للصغار فرصة رفع الأعلام على أرض 12 ملعباً في اليابان منذ انطلاق البطولة حتى اختتامها في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وسوف يحظى أطفال من مختلف دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا والأرجنتين وجنوب أفريقيا، بفرصة المشاركة في المسابقة التي تخولهم اختبار تجربة فريدة وتتوفر هذه الفرصة أيضاً لأبناء أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات و1400 متطوع في البطولة.

وتقدم طيران الإمارات لعشاق رياضة الرجبي أيضاً فرصة الفوز بعدد من منتجات كأس العالم للرجبي التي تحمل العلامة التجارية للناقلة عند التقاط صور للكأس الذي سيجوب جميع أنحاء اليابان، واستخدام الوسم #EKSpotTheTrophy. وستعلن تفاصيل المسابقة لاحقاً

وتنقل طيران الإمارات في بث حي عبر قناة سبورت 24 على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice مباريات بطولة كأس العالم للرجبي 2019. وتتوفر خدمة البث التلفزيوني الحي الآن على 175 طائرة تشمل جميع طائرات البوينج 777. وسوف يتابع ركاب الدرجة السياحية المباريات على شاشات قياس 13.3 بوصة، تعد الأكبر في الأجواء لهذه الدرجة. وكذلك تعد شاشات ركاب درجة رجال الأعمال قياس 23 بوصة والدرجة الأولى قياس 32 بوصة، الأكبر لكل من الدرجتين على مستوى صناعة الطيران العالمية.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «تعد بطولة كأس العالم للرجبي حدثاً رياضياً بارزاً ومن المتوقع أن يشاهد منافساتها ما يزيد على 1.8 ملايين شخص في اليابان خلال فترة ستة أسابيع، يأتي ثلثهم من جميع دول العالم، وهو العدد الأكبر في تاريخ البطولة. ويشكل هذا الحدث بما يستقطبه من جماهير عالمية منصة بارزة لكي نتشارك مع عملائنا عشقهم لرياضة الرجبي ونحقق التواصل بينهم».