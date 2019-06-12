فريق الإمارات يواصل الانتصارات في سباق «جي بي لوغانو»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصد دييغو أوليسي وألكساندر ريابوشينكو المركزين الأول والثاني في سباق جي بي لوغانو الذي انطلق أمس، ما رفع رصيد فريق الإمارات إلى 18 فوزاً هذا الموسم.

حقق الدراجان هذه الخطوة الحاسمة في الدورة قبل الأخيرة من أصل ثماني دورات ضمها مسار السباق في لوغانو، وبلغ مجموعها 179.2 كلم. وكان كل من أوليسي وفينشنزو نيبالي (فريق البحرين) قد تقدما في مسافة التسلق في آغرا، ولحق بهما كل من ألكساندر ريابوشينكو وماتي موهوريك، فضلاً عن جيوفاني كاربوني (فريق باردياني) وباتريك شيلينغ (فريق فورالبيغ). وفي الدورة الأخيرة، انطلق أوليسي ونيبالي بعيداً عن المجموعة، لكن ريابوشينكو تمكن من اللحاق بهما أخيراً، ما مكن نجمي فريق الإمارات من العمل معاً ليفوزا بالمركزين الأول والثاني.

وقال أوليسي: «بعد العديد من المحاولات، تمكنت أخيراً من تحقيق الفوز في سباق جي بي لوغانو».