صلاح السادس في ترتيب قادة «الفراعنة»

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

أعلن المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق من مصر في 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 من يوليو المقبل، ووفقاً للقائمة التي تضـم 23 لاعباً، يحمـل أحمد المحمـدي المـحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، شارة قيادة المنتخب، فيما سيكون القائد الثاني وليد سليمان لاعب الأهلي، ويليه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ثم أحمد علي المهاجم، ويأتي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي خامساً في الترتيب، ثم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سادساً.

وكانت هناك أصوات تنادي بمنح شارة القيادة، إلى محمد صلاح، في كأس العالم 2018 بروسيا، تقديراً لإنجازاته، بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في أفريقيا، ثم أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي، غير أن مسؤولي اتحاد الكرة طبقوا نظام الأقدمية، كما هو متبع، منعاً لإثارة البلبلة بين اللاعبين.