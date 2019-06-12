ووريرز يبقي على آمال التتويج ويخسر دورانت

المصدر: تورونتو - أ ف ب

أبقى غولدن ستايت ووريرز على آماله بأن يصبح ثاني فريق فقط في التاريخ يتوج باللقب بعد تخلفه 1-3 في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي، بفوزه على مضيفه تورونتو رابتورز .

وحسم بطل ووريرزالمباراة الخامسة في السلسلة النهائية 106-105، ليقلص الفارق إلى 2-3، لكنه خسر مجدداً جهود نجمه كيفن دورانت .

وبعدما خسر المباراتين السابقتين على أرضه وتأخر 1-3، كان ووريرز مهدداً بالتنازل عن عرشه لصالح رابتورز بحال فوز الأخير بالمباراة الخامسة ، إلا أن رجال المدرب كير نجحوا في انتزاع فوزهم الثاني من الفريق الكندي الذي يأمل في تتويج أول في تاريخه سيجعله أول فريق من خارج اميركا يتوج باللقب.