تييم يقترح على سيرينا تعاوناً في الزوجي المختلط

المصدر: فيينا- أ ف ب

دعا النمسوي دومينيك تييم وصيف بطولة رولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب، الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس إلى خوض منافسات مشتركة في فئة الزوجي المختلط، بعد سوء تفاهم بينهما بشأن قاعة المؤتمرات الصحافية على هامش ثانية البطولات الأربع الكبرى التي اختتمت الأحد.

وكان منظمو البطولة قد طلبوا من تييم مغادرة القاعة التي كان يعقد فيها مؤتمره الصحافي بعد بلوغه دور الـ16، لإفساح المجال أمام سيرينا للحديث إلى الصحافيين بعد خسارتها في الدور الثالث في الوقت عينه تقريباً. وأثارت الخطوة غضب النمسوي الذي اعتبر أن ما حصل يظهر «شخصية سيئة» لدى اللاعبة الأمريكية، واصفاً الأمر بأنه أشبه بـ«نكتة».