نوير يقود ألمانيا أمام إستونيا الليلة

المصدر: برلين- د ب أ

قال ماركوس سورج، المدرب المساعد للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن مانويل نوير حارس بايرن ميونخ سيحرس عرين المنتخب في مباراته أمام منتخب إستونيا المقررة إقامتها اليوم في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وبعدما حقق المنتخب الألماني انتصارين في أول مباراتين بالمجموعة الثالثة، كان بإمكان المنتخب الألماني أن يدرس الفرصة المتاحة لتدوير حراس المرمى في المباراة التي ستقام في ماينز، ولكن سورج أكد أن نوير سيقود الفريق في هذه المباراة. وقال سورج إن نوير «عامل ثبات» في المنتخب.

ويتولى سورج تدريب المنتخب الألماني في الفترة الحالية بدلاً من يواخيم لوف المدير الفني، الذي يحصل على راحة حالياً عقب تلقيه العلاج في المستشفى.

وقال سورج إنه لن يكون هناك تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق.