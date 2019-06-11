ديوكوفيتش يتصدّر وبارتي ثانية في تصنيف نجوم التنس المحترفين

المصدر: باريس - أ ف ب

ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش 360 نقطة جديدة عن مطارده رافايل نادال في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر أمس، رغم خروجه من نصف نهائي بطولة رولان غاروس، وفوز «الماتادور» الإسباني باللقب الثاني عشر في مسيرته.

ورفع ديوكوفيتش رصيده إلى 12715 نقطة، بإضافة 360 نقطة من مشاركته في ثانية بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى ببلوغه نصف النهائي مقابل خروجه من ربع النهائي الموسم الماضي، بينما بقي رصيد نادال الذي دافع عن اللقب على حاله 7945 نقطة، لكنه عزز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية، ورفع رصيده إلى 18 لقباً كبيراً بفارق لقبين عن صاحب الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي خرج بدوره من نصف النهائي على يد نادال بالذات.

صعدت الأسترالية آشلي بارتي، بطلة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الجديد للاعبات كرة المضرب، فيما تراجعت بطلة العام الماضي الرومانية سيمونا هاليب إلى المركز الثامن.