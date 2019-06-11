«ميدو» مدرباً لمصر المقاصة

المصدر: القاهرة -د ب أ

أعلنت إدارة نادي مصر المقاصة المصري التعاقد بشكل رسمي مع أحمد حسام ميدو لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وقال اللواء محمد عبدالسلام رئيس النادي إن المقاصة تعاقد فعلياً مع ميدو مدة عامين وهو لا يحتاج لوصف أو تعريف وخاصة أنه نجم كبير ولعب في أكبر دوريات أوروبا. وأوضح أن التعاقد مع أحمد حسام ميدو يمثل نقلة نوعية في مشوار مصر المقاصة وخاصة مع الفكر الاحترافي الذي يتمتع به وسيكون له تأثير إيجابي في الفريق في الفترة المقبلة.

فيما أكد أحمد حسام ميدو أن قطاع الناشئين في مصر المقاصة رائع جداً وسوف يكون هناك اهتمام خاص به، وقال إن فريق مواليد 1997 أنهى الموسم وهو في المركز الثاني بدوري الجمهورية بمعنى أنه يملك عناصر رائعة وسوف يمنح الفرصة لأي لاعب يستحق منهم.