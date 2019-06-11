رافينيا من بايرن إلى فلامنغو

المصدر: برلين-أ ف ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة أن مدافعه البرازيلي رافينيا الذي ينتهي عقده أواخر يونيو، سيعود إلى بلاده للدفاع عن ألوان فريق فلامنغو.

وأكد الناديان أن رافينيا وقع عقداً لعامين مع بطل الدوري البرازيلي خمس مرات، واضعاً حداً لمسيرة امتدت 14 عاماً في القارة العجوز.

وودع مشجعو ملعب «أليانز أرينا» الشهر الماضي لاعبهم بعد ثمانية أعوام أمضاها مع الفريق ، قبل نهاية عقده في 30 يونيو الحالي.

وانضم رافينيا إلى بايرن عام 2011 قادماً من جنوى الإيطالي الذي دافع عن ألوانه بين 2010 و2011، بعدما كان قد أمضى خمسة أعوام «البوندسليغا» مع شالكه (2005- 2010).