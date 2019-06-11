«نسور قرطاج» يستعد لـ«أمم أفريقيا» بودية مع وصيف العالم

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

يخوض الليلة المنتخب التونسي، المباراة الودية الثانية، استعداداً لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، ستجمعه بوصيف بطل العالم، المنتخب الكرواتي، انطلاقاً من الساعة العاشرة و45 دقيقة في مدينة «فارزدين». وأكد مدرب منتخب «نسور قرطاج»، آلان جيراس، أن المواجهة ستكون مهمة جداً على درب الإعداد للنهائيات الأفريقية، وأنها ستشكل اختباراً من العيار الثقيل، وستتيح الفرصة أمام الجهاز الفني للوقوف على مدى استعدادات اللاعبين، ولتجربة بعض الاختيارات التي ستساعد على ضبط التشكيلة الملائمة، التي سيدخل بها المنتخب المسابقة القارية.

وعن حظوظ المنتخب التونسي في المسابقة الأفريقية، رفض المدرب جيراس التكهن بها، مكتفياً بالقول أن فريقه سيعمل كل ما في وسعه للذهاب بعيداً في البطولة. هذا، ويخوض المنتخب التونسي آخر مباراة ودية تحضيرية لنهائيات كأس أمم أفريقيا يوم 17 الجاري، أمام ضيفه البورندي، ثم يغادر بعد يومين إلى مصر.