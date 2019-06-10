تورونتو على مشارف إنجاز تاريخي

المصدر: تورونتو -أ ف ب

يخوض تورونتو رابتورز على ملعبه مساء اليوم، المباراة الأهم في تاريخه، التي قد تمنحه لقبه الأول في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في مواجهة غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين.

وترجح مكاتب مراهنات في لاس فيغاس، إضافة إلى مواقع إلكترونية متخصصة بإحصاءات الدوري الأمريكي، ونجوم سابقين في اللعبة، بأن يتمكن تورنتو من حسم اللقب في المباراة الخامسة، بعدما تقدم على منافسه 3-1، لا سيما بعد فوزه في المباراتين الثالثة والرابعة على ملعب «أوراكل أرينا»، التابع لغولدن ستايت 123-109 الثلاثاء، و105-92 الجمعة.

وبحسب الموقع المختص بالإحصاءات «فايفثيرتي ايت»، يحظى غولدن ستايت بنسبة 11 في المئة فقط، بإمكانية قلب النتيجة لصالحه، والتتويج باللقب الثالث توالياً، في النهائي الخامس على التوالي الذي يخوضه.