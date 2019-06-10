«دولي ألعاب القوى» يبقي على إيقاف روسيا

المصدر: موناكو-أ ف ب

أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع مجلسه السبت في موناكو على إيقاف روسيا المستبعدة من منافساته منذ نوفمبر 2015 بعد فضيحة المنشطات والفساد المنظمة، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف.

وهي المرة الـ11 التي يخيب فيها مجلس الاتحاد الدولي آمال الروس الذين يعود آخر ظهور لهم في المحافل الدولية لألعاب القوى إلى بطولة العالم 2015 في بكين.

والاتحاد الدولي لألعاب القوى هو المنظمة الرياضية العالمية الوحيدة التي لم ترفع عقوبة الإيقاف علماً بأن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت إلى كنفها، وكذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.