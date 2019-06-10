الأرجنتين تحلم بكوبا أمريكا لعيون ميسي

المصدر: بوينس آيرس- د ب أ

«إذا لم نفز بهذا اللقب، سنندم طيلة حياتنا. أثق في قدرتنا على تحقيق هذه الرغبة وإحراز اللقب».. هكذا كانت كلمات سيرخيو أغويرو نجم هجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم قبل خوض الفريق فعاليات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2015 في تشيلي.

وإذا كرر أغويرو هذه الكلمات الآن، ستكون معبرة بشكل أكبر عن حال الفريق حالياً قبل خوض فعاليات النسخة 46 من البطولة نفسها والتي تستضيفها البرازيل هذا الشهر.

وعبر أغويرو بكلمات بسيطة عن الشعور الذي يهيمن على أجواء المعسكر الأرجنتيني وقتها ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة حيث صرح أغويرو نفسه قبل أيام قليلة بأنه وباقي لاعبي الفريق يرغبون في الفوز بلقب كوبا أمريكا 2019 في البرازيل ليس لأي شيء سوى زميلهم ليونيل ميسي.

ويبدو أن أغويرو حاول الإشارة لفشل الفريق في الفوز بأي لقب في البطولات الكبيرة خلال السنوات الطويلة التي قضاها الأسطورة ميسي في صفوف منتخب الأرجنتين لكن الحقيقة أن الإخفاق لا يقتصر على ميسي وإنما على جيل بأكمله.