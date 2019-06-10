3. 2 مليار يورو القيمة التسويقية لنجوم أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة- د ب أ

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر افتتاحها يوم 21 الجاري بمصر، وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل.

وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين، مشاركة 24 منتخباً سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957.

ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات الـ 24 المشاركة في المسابقة القارية، 3. 2 مليار يورو، وفقاً لموقع (ترانسفير ماركت)، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، ما يجعلها الأغلى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

ويتربع منتخب السنغال، الذي يبحث عن لقبه الأول في المسابقة، على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة في البطولة، حيث تبلغ قيمته التسويقية 27. 351 مليون يورو، ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك المنتخب الملقب بـ (أسود التيرانغا)، للعديد من كبار النجوم المحترفين في أوروبا، مثل ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي، وخاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي.

ويأتي منتخب كوت ديفوار، الفائز باللقب عامي 1992 و2015، في المركز الثاني بالقائمة، حيث تبلغ قيمته 32. 327 مليون يورو، فيما حل منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، برصيد سبعة ألقاب، في المركز الثالث، بقيمة بلغت 28. 202 مليون يورو، متفوقاً على المنتخب المغربي، الفائز باللقب عام 1976، صاحب المركز الرابع في القائمة، بقيمة بلغت 86. 187 مليون يورو.

ويرجع ارتفاع القيمة التسويقية لمنتخب الفراعنة، لوجود نجمه محمد صلاح هداف فريق ليفربول، ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، حيث يحتل الفرعون المصري المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين قيمة في العالم، بقيمة بلغت 150 مليون يورو.

ويتصدر صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين، قائمة أكثر لاعبي البطولة من حيث القيمة التسويقية، حيث يتفوق بفارق كبير على أقرب ملاحقيه ساديو ماني، الذي وصلت قيمته التسويقية 85 مليون يورو، فيما جاء خاليدو كوليبالي في المركز الثالث بقيمة بلغت 70 مليون يورو، وحل الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول رابعاً، بقيمة بلغت 65 مليون يورو.

وتتفوق قيمة صلاح التسويقية على قيم العديد من المنتخبات الكبرى التي سبق لها الفوز بالبطولة، مثل منتخب الكونغو الديمقراطية، بطل المسابقة عامي 1968 و1974، الذي تبلغ قيمته 85. 92 مليون يورو، ومنتخب جنوب أفريقيا، الذي بلغت قيمته 26. 35 مليون يورو.