بوجاتشار يتوّج بلقب البطولة الوطنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل دراجو فريق الإمارات تحقيق نتائج مميزة هذا الموسم، حيث تمكن السلوفيني تادي بوجاتشار من انتزاع لقب البطولة الوطنية لسباق الأفراد ضد الزمن التي أقيمت على مسار بطول 44 كم في ليوبليانا، ليسجل بذلك فوزه الخامس هذا الموسم وفوزه الأول باللقب الوطني بعد تقدمه على دراجي فريق البحرين ميريدا ماتي موهوريتيش بفارق 29 ثانية، ويان تراتنيك بفارق 45 ثانية.

وتعليقاً على فوزه بالبطولة، قال بوجاتشار: «كنت أدرك مدى صعوبة هذا السباق ومدى تميز مستويات المشاركين فيه، ولاسيما بمشاركة كل من موهوريتش وتراتنيك. ومع ذلك فقد حظيت بتدريب جيد وبذلت جهدي بعد جولة كاليفورنيا. خضت النصف الأول من السباق بسرعة عادية، لكنني انطلقت وبذلت أقصى ما في وسعي مع الوصول إلى النصف الثاني، وإنني راضٍ جداً عن أدائي خلال السباق والفوز بهذا اللقب المهم».