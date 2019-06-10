نيمار يغيب عن الملاعب 4 أسابيع

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أن نجمه البرازيلي نيمار الذي أصيب في كاحله الأيمن في صفوف منتخب بلاده سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع.

وأرسل نادي العاصمة الفرنسية طبيبين إلى البرازيل للإشراف على حالة نيمار فتبين «معاناته من التواء حاد في أربطة الكاحل الأيمن من دون أن يكون في حاجة إلى عملية جراحية» كما ذكر سان جرمان في بيان أصدره على موقعه الرسمي.

وأضاف «علاج هذه الإصابة يتطلب عملاً وقائياً. يتوقع عودة مهاجم سان جرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع».

وتعرض نيمار الذي يواجه اتهاماً باغتصاب عارضة أزياء برازيلية، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده الودية ضد قطر في 5 يونيو الحالي وسيغيب بالتالي عن بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده اعتباراً من 14 الحالي وحتى 7 يوليو وستحاول الفوز بها للمرة الأولى منذ عام 2007.

وشهد موسم نيمار مشكلات على صعيد الانضباط والسلوك ساهمت في سحب شارة قيادة المنتخب البرازيلي منه، إذ دخل في إشكال مع أحد مشجعي فريق رين بعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا ما أدى إلى إيقافه ثلاث مباريات محلياً.