شروط غريبة وصارمة للمدعوين في حفل زفاف راموس

المصدر: البيان الالكتروني

سيخضع المدعوون في حفل زفاف نجم ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس ، لشروط صارمة وغريبة.

و بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية ، فإن الزفاف سيقام في الخامس عشر من يونيو الجاري، فيما سيتم عقد قران اللاعب على الصحافية والمذيعة التلفزيونية بيلار روبيو، في كاتدرائية بمدينة إشبيلية.

وتشمل شروط حضور الزفاف، عدم إدخال الهواتف، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور "غير مرغوب فيها"، بحسب سكاي نيوز عربية.

فضلا عن ذلك، طولب المدعوون بعدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف؛ ويتعلق الأمر بكل من الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

وسيسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة فسيحة من 44 هكتارا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غربي البلاد.

ويتزوج راموس (33 عاما) من بيلار روبيو التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).