النجومية أخلاق.. رونالدو يوقف حافلة المنتخب ليحنو على مشجع مصاب بالسرطان

المصدر: البيان الالكتروني

أوقف لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو حافلة منتخب بلاده التي كانت تقله وزملاءه في المنتخب البرتغالي لملعب التدريبات تحضيراً لنهائي الدوري الأوروبي الذي سيجمعه اليوم السبت مع المنتخب البرتغالي في العاصمة لشبونة، ليلتقط صورة سيلفي مع أصغر مشجعيه، الطفل إدواردو ذي الـ 11 سنة، بحسب ما نشر حساب لإحد مهووسي النجم البرتغالي.

وأوقف رونالدو الحافلة بعد أن شاهد طفلاً يحمل لافتة تقول "كريستيانو أريد أن أعانقك"، ليقف منتظراً الطفل الذي يعاني من الوزن الزائد وسرطان الدم وغير قادر على التنفس بشكل طبيعي، ليحتضنه ويحقق له حلمه، الذي تعب لتحقيقه.

حقيقة النجومية أخلاق، شكرا رونالدو.