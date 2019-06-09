مونتينيغرو تقيل المدرب الصربي تومباكوفيتش

المصدر: بودغوريتشا - وكالات

أقال اتحاد الجبل الأسود «مونتينيغرو» مدربه الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش، أول من أمس، لعدم إشرافه على فريقه في مواجهة كوسوفو ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020. وفيما تعترف مونتينيغرو بكوسوفو المستقلة منذ 2008، إلا أن صربيا تعارض الأخيرة بشدة وتحاول عزلها على الساحة الدولية. وأشار الاتحاد إلى «أمور بعيدة عن الرياضة، تفوقت على كرة القدم والرياضة».

وعبر الاتحاد أيضاً عن «أسفه الكبير» لغياب لاعبين من أصول صربية، ميركو فانيتش وفيليب ستويكوفيتش، عن المباراة. مشيراً إلى تعرضهما «لضغوط».

وأقيمت المباراة خلف أبواب موصدة، لعقوبة مونتينيغرو من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب صيحات مشجعيه العنصرية خلال مباراة ضد إنجلترا.