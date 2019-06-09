«رابتورز» يقترب من لقبه الأول في دوري السلة الأمريكي

المصدر: نيويورك - وكالات

تقدم تورنتو رابتورز خطوة جديدة ومهمة على طريق انتزاع اللقب الغالي لبطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في الموسم الحالي بفوزه الثمين على مضيفه غولدن ستيت واريورز 105 - 92 أول من أمس. وعقب انتهاء المباراة، ظلت جماهير تورنتو في مدرجات ملعب «أوراكل آرينا» للاحتفال بهذا الفوز الثمين الذي وضع الفريق على بعد فوز واحد فقط من التتويج باللقب.

والفوز هو الثاني على التوالي لرابتورز على ملعب واريورز. وبهذا الفوز الثمين والكبير، تقدم رابتورز على واريورز 3 - 1 ليصبح بحاجة إلى فوز واحد فقط ليتوج بلقب البطولة على حساب واريورز الفائز باللقب في الموسمين الماضيين.