«زالمي» بطل كأس العين للكريكيت

المصدر: العين - البيان الرياضي

انتزع فريق «باكثنخاوا زالمي» كأس بطولة العين للكريكيت «T20 2019» بعد تغلبه على منافسه «برزر غاز» في المباراة النهائية التي نظمها نادي العين للكريكيت التابع لنادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 88 لاعباً يمثلون 8 أندية من مدينة العين والعاصمة أبوظبي ودبي والشارقة، وشهدت المنافسات صراعاً مثيراً وأداءً قوياً خاصة في الأيام الأخيرة، والتي تابعها جمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الكريكيت.

كما شهد توم بوكانان مدير العمليات في نادي العين للفروسية والرماية والغولف المباراة الختامية، وقام بتتويج البطل وتوزيع الجوائز على طرفي النهائي، وقد كان مندهشاً لمشاهدة فريق «باكثنخاوا زالمي» يتفوق في اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية ويرفع كأس البطولة.

ونال اللاعب خالد خيل جائزة رجل المباراة النهائية وأفضل لاعب في البطولة بعد أداءٍ فني عالي المستوى، مما ساعد فريقه «باكثنخاوا زالمي» على التفوق على منافسه «برزر غاز» في الدقائق الأخيرة من لقاء الفريقين ، كما حصل اللاعب أرسلان جافيد من فريق «برزر غاز» على جائزة أفضل قاذف للكرة واللاعب نافيد خان من فريق «باكثنخاوا زالمي» جائزة «أفضل باتمان».