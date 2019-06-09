بيل يحرج زيدان ويرفض الرحيل

المصدر: مدريد - وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس، عن مفاجأة في مستقبل الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد في الفترة المقبلة. وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن بيل أخبر إدارة الريال بأنه سعيد في النادي، ولن يرحل عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف بالرغم من إبلاغه من قبل الفرنسي زين الدين زيدان أنه ليس ضمن خطط النادي في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل سوف يستمر في صفوف «الميرينغي» لأنه سعيد في العاصمة الإسبانية مع أسرته، ويقضي معظم أوقات فراغه في لعب الغولف (لعبته المفضلة) في مدريد، ولعدم وجود عروض قوية له في الصيف بسبب راتبه الضخم. وأجمعت التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة على رغبة إدارة ريال مدريد في التخلي عن بيل، وخصوصاً بعد ضم النادي الملكي البلجيكي إيدين هازارد .