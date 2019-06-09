نجاح عالمي لـ «سوبر شوداون» بالسعودية

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

اختتم يوم أول من أمس مهرجان «سوبر شوداون» الذي نظمته منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية. وشهد المهرجان الذي أقيم على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، حضوراً جماهيرياً كبيراً ونجاحاً عالمياً فاق التوقعات، إذ تابعه الملايين من محبي المصارعة الحرة حول العالم.

وحقق النجم الأسطوري أندرتيكر فوزاً تاريخياً على خصمه جولدبيرغ في أول مواجهة تاريخية بينهما، بينما تمكن «الأفعى» راندي أورتن من التغلب على النجم الأسطوري تربل أتش ليستحق لقب «قاهر الأساطير» عقب مواجهة قوية اتسمت بالإثارة والندية.

كما تمكن النجم السعودي الصاعد منصور الشهيل من دخول التاريخ من أوسع أبوابه، إذ حسم لقب «المعركة الملكية» لصالحه والتي شارك فيها أكثر من 50 مصارعاً.

وفي نزال لقب «WWE» العالمي، هزم النجم سيث رولينز خصمه بارون كوربين في لقاء اتسم بالقوة عقب تدخل «الدبابة البشرية» بروك ليسنر الذي أراد صرف حقيبته المالية ليحظى بفرصة نيل اللقب مرة أخرى إلا أن الحظ لم يحالفه.

وفي نزال لقب بطولة «القارات» تمكن النجم فين بالور من هزيمة أنــــدرادي ألــمـــاس، فيما حقق النجم كوفي كينجستون فوزاً مهماً على نظيره دولف زيجلر على لقب بطولة «WWE».

وفي نزال «تصفية الحسابات» تمكن شين مكمان مفوض عرض «سماك دوان» من هزيمة خصمه العائد للحلبات رومان رينز، بينما تمكن النجم برون سترومان من حسم نزال «صراع الجبابرة» لصالحه عقب هزيمته لخصمه بوبي لاشلي. وانتهى لقاء «3 ضد 1» و الذي جمع لارس سوليفان بفريق لوتشا هاوس بارتي، دون فائز بقرار من الحكم بسبب إصرار ثلاثي فريق لوتشا هاوس بارتي على الهجوم على خصمهم خارج الحلبة بشكل عنيف.

وشهدت جولة منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» في السعودية، تواجد النجمتين أليكسا بليس ونتاليا اللتين قامتا بزيارة لأحد المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى السرطان في مدينة جدة، والتقين بعدد من الأطفال المرضى.