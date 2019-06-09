منتخب تونس يهزم أسود الرافدين ودياً

المصدر: Ⅶ تونس- صالح قادري

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم فوزاً معنوياً مهماً أمام ضيفه المنتخب العراقي الملقب بـ«أسود الرافدين»، بهدفين دون مقابل سجلهما وهبي الخزري وبسام الصرارفي، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد رادس بتونس العاصمة، واعتمد الجهاز الفني لنسور قرطاج على 17 لاعباً محترفاً، وأكد الفرنسي آلان جيريس مدرب المنتخب التونسي، أنه لا يمكن الحكم على أداء فريقه خاصة في ظل عدم مشاركة اللاعبين المحليين، وأضاف: لكن ما يمكن الخروج به من مواجهة المنتخب العراقي هو الفوز المعنوي ومشاركة بعض العناصر الشابة.

وأضاف جيريس، إن مواجهة كرواتيا بعد غدٍ ستشكل اختباراً حقيقياً قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب التونسي التي ستشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا مصر 2019، موضحاً أنه أمام المنتخب مباراة أخرى المنتخب التونسي في الـ 17 الجاري أمام ضيفه منتخب بوروندي.