ملياردير أمريكي ينهي سيطرة عائلة ديلا فالي على فيورنتينا

المصدر: روما - وكالات

أكمل الملياردير الأمريكي-الإيطالي روكو كوميسو عملية الاستحواذ على نادي فيورنتينا من عائلة ديلا فالي، بحسب ما ذكر النادي الإيطالي، أول من أمس.

ووضعت الصفقة البالغة 170 مليون يورو، حداً لملكية عائلة ديلا فالي لنادي كرة القدم الإيطالي منذ 17 عاماً. ويرأس كوميسو (69 عاما) مجموعة «ميدياكوم» التلفزيونية، ويملك نادي نيويورك كوزموس لكرة القدم، وهو حاول في الأعوام الماضية الاستحواذ على ملكية نادي ميلان الإيطالي.

وقال كوميسو «كنت دوما مشجعا للكرة الإيطالية ولا يمكنني أن أصف كم تشرفني فرصة المساهمة في كتابة الفصل التالي من تاريخ نادٍ أسطوري مثل فيورنتينا».