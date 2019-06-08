يويفا يخطط لدوري أبطال «جديد»

المصدر: نيون - وكالات

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلى إطلاق صيغة جديدة من دوري أبطال أوروبا عام 2024. وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن الشكل الجديد المحتمل من المنافسة القارية سيعتمد على 32 فريقا، مثل الوضع الحالي.

ولكن سيتم تقسيمها على 4 مجموعات (8 فرق في كل مجموعة). وتابعت: «أول أربعة أندية في كل مجموعة ستتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) الذي يقام بطريقة خروج المغلوب ، فيما سيتم إلحاق آخر فريق في كل مجموعة بالدوري الأوروبي الموسم المقبل».

كما سيتواجه الفريقان، اللذان يحتلان المركز السادس والسابع في كل مجموعة، من أجل تجنب الإلحاق بالدوري الأوروبي السنة الموالية مهما كانت نتائجها في البطولات المحلية. وكانت وثائق سربت في مايو الماضي، أظهرت تغييرات جذرية على شكل البطولة المستقبلي. وقالت إحدى الوثائق إن ضم كل مجموعة 8 فرق بدلاً من 4، سيزيد عدد المباريات إلى 14 لكل فريق، وهو ما يرفع نسبة الأرباح من حقوق البث.