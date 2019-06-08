هولندا تعاقب إنجلترا بثلاثية وتضرب موعداً مع البرتغال

المصدر: لشبونة - وكالات

عاقب منتخب هولندا نظيره الانجليزي على أخطاء دفاعه الفادحة وهزمه 3-1 بعد التمديد أول من أمس في غيمارايش، ليضرب موعداً مع البرتغال في نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبعد تخلف هولندا في الشوط الأول بخطأ دفاعي أيضا لقلب دفاعها ماتياس دي ليخت (32)، انتقلت العدوى إلى الإنجليز في الشوط الثاني عندما عوض قائد اياكس اليافع وعادل اثر ركنية (73)، قبل هفوتين قاتلتين لجون ستونز وروس باركلي منحتا هولندا هدفين في الوقت الإضافي عبر كايل ووكر عن طريق الخطأ (97) وكوينسي بروميس (114). وتابعت هولندا تعويض تراجعها في السنوات الأخيرة عندما عجزت عن التأهل إلى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.