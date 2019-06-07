الاتحاد الإنجليزي يدين تصرفات الجماهير في بورتو

المصدر: لندن - وكالات

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تصرفات الجماهير الإنجليزية التي تورطت في مشاكل في مدينة بورتو أول من أمس.

واتهمت الجماهير الإنجليزية، من قبل شرطة مكافحة الشغب، بعدما قيل إنها ألقت زجاجات على منطقة تجمع المشجعين بينما كانت الجماهير البرتغالية تتابع فريقها.

وفي بيان صدر عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت «تويتر» ذكر الاتحاد الإنجليزي أنه «يدين بشدة المشاهد التي شهدتها مدينة بورتو خلال الليل».

وأضاف: «أي شخص مسؤول عن هذا الإزعاج لا يمكن أن يكون مشجعاً إنجليزياً حقيقياً وغير مرحب به في كرة القدم».