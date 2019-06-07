«دي فيلت» تهاجم إنفانتينو

المصدر: برلين- وكالات

انتقدت صحيفة «دي فيلت» الألمانية إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكتبت أمس: «يبدو أن إنفانتينو حريص على أن يوسع أعمال كرة القدم ورفع نصب تذكاري لنفسه. المزيد من البطولات، المزيد من الفرق، المزيد من المباريات، والمزيد من الأموال».

وأضافت: «حقيقة أن البطولات مثل كأس العالم للأندية تخدم، قبل كل شيء، الأندية الثرية في أن تصبح أكثر ثراء، كما أن انقسام عالم كرة القدم أكثر لا يزعج إنفانتينو. ولا زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم من 32 منتخباً إلى 48 منتخباً، الذي يعني الفيضان في جداول التلفزيون الممتلئة بالفعل، وامتلأ جدول البطولة».وأضافت: «الثمن سيدفعه اللاعبون الكبار، الذين وصلوا لأقصى درجات المجهود البدني».