الأهلي المصري يتمسك ببقاء معلول

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

رفض مسؤولو النادي الأهلي المصري، فكرة رحيل اللاعب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيما بعد أن تلقى معلول عدة عروض عربية، أبرزها من نادي أهلي جدة السعودي، الذي يبحث جهازه الفني عن تعويض غياب اللاعب المصري محمد عبد الشافي، الذي بات رحيله مرتقباً.

ومؤخراً، قام مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بتمديد عقد معلول لموسمين إضافيين، بخلاف الموسم المتبقي له في عقده، وتعمد النادي تحصين لاعبه، بعد المستوى اللافت الذي أظهره مع الفريق، سواء في بطولة الدوري،.

أو دوري أبطال أفريقيا، إلا أن تألق الدولي التونسي، دفع بعض الأندية الخليجية للقيام بمحاولات جس نبض لشراء اللاعب، عن طريق اتصالات شفهية مع مسؤولي الأهلي، الذين أكدوا على التمسك ببقاء اللاعب. من جهة أخرى، طلب مسؤولو النادي من حسين السيد ظهير أيسر الفريق، تمديد عقده لموسمين إضافيين.