الترجي يطعن في قرار «الكاف»

المصدر: تونس - صالح قادري

أعلن نادي الترجي التونسي انه تلقى قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المتضمن إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الأفريقية في مصر والتي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وكان الفريق المغربي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو «الفار» التي لم تعمل، وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة. وعقدت إدارة الترجي اجتماعاً طارئاً للطعن في القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الاجراءات للدفاع عن حق الفريق بكل الظروف القانونية.

على جانب آخر، يخوض المنتخب التونسي أمام شقيقه العراقي، اليوم على ستاد رادس وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، مباراة ودية استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية، وستشكل هذه المباراة فرصة للجهاز الفني للوقوف على استعدادات كافة اللاعبين، كما سيخوض نسور قرطاج مباراتين خلال الفترة المقبلة، الأولى أمام منتخب كرواتيا في الـ 11 الجاري، قبل أن يستقبل منتخب بوروندي يوم 17 منه، قبل المغادرة إلى القاهرة بعدها بيومين.