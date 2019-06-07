هاليب تفقد لقب رولان غاروس

المصدر: باريس - وكالات

فقدت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة لقبها في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمس في ربع النهائي أمام الأمريكية الناشئة أماندا أنيسيموفا.

وأصبحت أنيسيموفا أصغر لاعبة تصل نصف نهائي بطولة كبرى بعد التشيكية نيكول فايديسوفا عام 2007 في بطولة أستراليا المفتوحة، في حين باتت بارتي اللاعبة الأعلى تصنيفاً في المربع الذهبي الذي تأهلت إليه البريطانية جوهانا كونتا والتشيكية ماركيتا فوندروشوفا البالغة 19 عاماً. وأصبحت أنيسيموفا أيضاً أصغر أمريكية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى منذ فينوس وليامس عام 1997 في بطولة فلاشينغ ميدوز، والأصغر التي تبلغ نصف نهائي البطولة الفرنسية بعد مواطنتها جنيفر كابرياتي عام 1990.