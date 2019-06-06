عرض" سوبر شوداون " في السعودية غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تعود غدا عروض منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية " WWE " إلى المملكة العربية السعودية، إذ يستضيف ملعب الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية عرض " سوبر شوداون " بمشاركة عدد كبير من نجوم المصارعة الحرة .

وستكون الانظار متوجه نحو النزال التاريخي بين النجمين الأسطوريين أندرتيكر و جولدبيرج في مواجهة هي الاولى من نوعها في تاريخ المصارعة الحرة .

كما سيشمل العرض مواجهة من العيار الثقيل تجمع كلا من تربل أتش و راندي أورتن، بالإضافة إلى نزال " باتل رويال " بمشاركة 50 نجما من نجوم المصارعة الحرة .

وهذه المرة الثالثة التي تنظم فيها " WWE " مهرجانا عالميا في المملكة العربية السعودية، إذ شهد العام الماضي تنظيم إثنين من أقوى المهرجانات في تاريخ المصارعة الحرة في الشرق الاوسط و هما " أعظم رويال رامبل " و " جوهرة التاج " .